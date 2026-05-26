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El presidente Rodrigo Paz, en Sucre, Bolivia, el 25 de mayo de 2026. (Presidencia de Bolivia / EFE)
El presidente Rodrigo Paz, en Sucre, Bolivia, el 25 de mayo de 2026. (Presidencia de Bolivia / EFE)
/ Presidencia de Bolivia
Por Agencia AFP

El Congreso de Bolivia abrió este martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia.

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