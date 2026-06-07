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Integrantes de la Policía de Bolivia custodian una carretera durante un enfrentamiento con manifestantes el s+abado 6 de junio del 2026 sábado en San Julian. (EFE/Juan Carlos Torrejón).
Integrantes de la Policía de Bolivia custodian una carretera durante un enfrentamiento con manifestantes el s+abado 6 de junio del 2026 sábado en San Julian. (EFE/Juan Carlos Torrejón).
Por Agencia AFP

El Congreso de Bolivia aprobó este domingo una ley que da luz verde al presidente centroderechista Rodrigo Paz para utilizar a militares en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace un mes por manifestantes que exigen su renuncia.

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