El Congreso de Bolivia aprobó este domingo una ley que da luz verde al presidente centroderechista Rodrigo Paz para utilizar a militares en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace un mes por manifestantes que exigen su renuncia.

Campesinos, indígenas, mineros y vecinos opositores mantienen desde hace más de un mes protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.

“Queda sancionada la presente ley, remítase al Poder Ejecutivo para fines constitucionales”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, tras aprobarse la ley, luego de 15 horas de sesión ininterrumpida.

Una motocicleta arde cerca de agentes de policía durante enfrentamientos con manifestantes antigubernamentales en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Foto de Rodrigo Urzagasti / AFP). / RODRIGO URZAGASTI

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