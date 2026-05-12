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Trabajadores mineros bloquean una vía durante una manifestación, en La Paz, Bolivia, el 12 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Trabajadores mineros bloquean una vía durante una manifestación, en La Paz, Bolivia, el 12 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
/ LUIS GANDARILLAS
Por Agencia AFP

Las protestas de varios sectores en Bolivia contra el gobierno se intensificaron este martes con choques entre manifestantes y policías y decenas de bloqueos de carreteras, en medio de una grave crisis económica.

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