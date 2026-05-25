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Manifestantes se enfrentan a agentes de la policía boliviana durante una concentración contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz el 25 de mayo de 2026. Foto: Marvin RECINOS / AFP
Manifestantes se enfrentan a agentes de la policía boliviana durante una concentración contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz el 25 de mayo de 2026. Foto: Marvin RECINOS / AFP
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia AFP

Manifestantes y policías chocaron este lunes en La Paz, tras una marcha de miles de personas que pidió la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, constaron periodistas de la AFP.

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