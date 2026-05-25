En una de las vías de acceso a La Paz, un grupo intentó romper el cerco de policías antimotines con palos, petardos, piedras y cilindros recortados de dinamita.
Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y otros se desplazaron en motocicletas para alejar a los manifestantes. La AFP observó al menos una decena de detenidos.
Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos.
Las manifestaciones realizadas este lunes 18 de mayo en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados. (EFE)