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Integrantes de la Policía de Bolivia reaccionan durante una jornada de protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este lunes en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
Integrantes de la Policía de Bolivia reaccionan durante una jornada de protestas que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este lunes en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia reconoció este lunes que se registró un fallecido durante los enfrentamientos derivados de la operación militar y policial que intentó despejar una carretera troncal del occidente del país por sectores que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

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