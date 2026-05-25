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Indígenas bolivianos participaron en una manifestación contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz, el 25 de mayo de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
Indígenas bolivianos participaron en una manifestación contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz, el 25 de mayo de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia AFP

Miles de manifestantes marchan este lunes en La Paz, sede de gobierno de Bolivia, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, al comenzar la cuarta semana de protestas que han provocado escasez de productos básicos.

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