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Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 18 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
Manifestantes se enfrenta con la Policía durante una protesta, en la que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 18 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró este martes que las protestas en contra del presidente boliviano, Rodrigo Paz, muestran que hay “un golpe de Estado en marcha” en Bolivia y dijo que le gustaría ver a Gobiernos como los de Brasil y Colombia respaldar al mandatario.

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