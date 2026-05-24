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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
Por Agencia EFE

El exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) sostuvo este domingo que el presidente Rodrigo Paz tiene solo “dos caminos” ante los conflictos con sectores que piden su renuncia, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días, algo que han pedido los seguidores del también líder cocalero.

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