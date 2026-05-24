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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la localidad cocalera de Lauca Eñe, en la región del Chapare (Bolivia), el 12 de agosto de 2025. Foto: PABLO RIVERA / AFP
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la localidad cocalera de Lauca Eñe, en la región del Chapare (Bolivia), el 12 de agosto de 2025. Foto: PABLO RIVERA / AFP
/ PABLO RIVERA
Por Agencia AFP

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, instó al gobierno este domingo a que llame a nuevas elecciones en 90 días ante las protestas en contra del gobierno de Rodrigo Paz.

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