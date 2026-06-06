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Agentes de policía se enfrentan a manifestantes antigubernamentales durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
Agentes de policía se enfrentan a manifestantes antigubernamentales durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia AFP

Policías antimotines se enfrentaron a manifestantes este sábado en un poblado de Santa Cruz, en el este de Bolivia, en un operativo para desbloquear una ruta en manos de campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz, constató un colaborador de AFP.

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