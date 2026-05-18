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Un minero devuelve una granada de gas lacrimógeno a la policía antidisturbios durante una protesta que exige la renuncia del presidente de Bolivia Rodrigo Paz, en La Paz, el 18 de mayo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
Un minero devuelve una granada de gas lacrimógeno a la policía antidisturbios durante una protesta que exige la renuncia del presidente de Bolivia Rodrigo Paz, en La Paz, el 18 de mayo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

Policías antimotines se enfrentaron este lunes con gases lacrimógenos a manifestantes que exigían la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política de Bolivia desde hace más de dos semanas.

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