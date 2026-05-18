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Indígenas del sindicato "Ponchos Rojos" marchan desde El Alto hasta La Paz durante una protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, el 13 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
Indígenas del sindicato "Ponchos Rojos" marchan desde El Alto hasta La Paz durante una protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz, el 13 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia sostuvo este lunes que se identificaron supuestos grupos armados en las protestas de campesinos y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que esta jornada marchan a la ciudad de La Paz, la sede del Ejecutivo y el Legislativo, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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