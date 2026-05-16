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Agentes antidisturbios descansan tras retirarse a una posición más segura durante los enfrentamientos con manifestantes rurales cerca de Lipari, departamento de La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
Agentes antidisturbios descansan tras retirarse a una posición más segura durante los enfrentamientos con manifestantes rurales cerca de Lipari, departamento de La Paz, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia aseguró que hará todo “esfuerzo” para evitar un “derramamiento de sangre”, en medio de la operación policial y militar que se realiza este sábado para desbloquear las carreteras cerradas desde hace 11 días en La Paz y que derivó en enfrentamientos en algunos sitios de ese departamento.

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