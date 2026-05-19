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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario, Evo Morales. (Aizar RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario, Evo Morales. (Aizar RALDES / AFP)
Por Agencia EFE

El vocero presidencial de Bolivia, José Luis Gálvez, afirmó este martes en declaraciones a EFE que el exmandatario Evo Morales (2006-2019) impulsa las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz con la intención de “esquivar” el juicio en su contra por presunta trata agravada de personas.

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