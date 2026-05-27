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Un hombre lanza fuegos artificiales contra agentes de policía durante una manifestación contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz, el 25 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
Un hombre lanza fuegos artificiales contra agentes de policía durante una manifestación contra el presidente Rodrigo Paz en La Paz, el 25 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El Gobierno de Bolivia expresó este miércoles su rechazo a la presencia y participación de la política argentina de izquierda Mercedes Trimarchi en las manifestaciones de sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

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