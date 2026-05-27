El Gobierno de Bolivia expresó este miércoles su rechazo a la presencia y participación de la política argentina de izquierda Mercedes Trimarchi en las manifestaciones de sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

La Cancillería boliviana rechazó en un comunicado “las declaraciones realizadas por la dirigente y activista política argentina Mercedes Trimarchi, vinculada a la organización Izquierda Socialista, durante manifestaciones desarrolladas en territorio boliviano contra el Gobierno”.

El ministerio señaló que Trimarchi “se presentó públicamente como ‘diputada electa’, pese a no ejercer actualmente mandato legislativo alguno” en su país, “utilizando dicha condición para participar” en las movilizaciones “y emitir afirmaciones falsas, distorsionadas y carentes de sustento contra el Gobierno” boliviano.

“El Estado Plurinacional de Bolivia considera inadmisible e inaceptable que actores políticos extranjeros participen en actividades de carácter político interno, particularmente cuando se atribuyen representaciones o calidades institucionales ajenas a su mandato para pronunciarse sobre asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas”, sostuvo.

La cancillería boliviana mencionó que “el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados” es una norma “fundamental” del derecho internacional.

Agregó que “corresponderá a las autoridades nacionales competentes evaluar y adoptar las medidas” pertinentes respecto al “estatus migratorio” de la política argentina.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social este miércoles, en La Paz. Foto: EFE/ Gabriel Márquez / Gabriel Márquez

Trimarchi fue legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

La política ha estado publicado en sus redes sociales videos de sus participaciones en distintas manifestaciones y mitines, tanto en La Paz, como en la ciudad vecina de El Alto, las más afectadas por los bloqueos de carreteras que desde hace 22 días realizan campesinos del altiplano para exigir la renuncia de Paz.

En un mitin en El Alto, Trimarchi sostuvo el martes que los movilizados en Bolivia son un “faro porque han logrado en seis meses poner en jaque a un Gobierno como el de Rodrigo Paz, un gobierno derechista que viene a quitar todos los derechos” conquistados por los trabajadores, algo que rechazaron las autoridades bolivianas.

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Los bloqueos, que comenzaron en el departamento de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, son secundados por la Central Obrera Boliviana (COB) y por seguidores del expresidente Morales (2006-2019).

Los cortes de rutas se extendieron a las regiones de Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz, y están ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.

Esta madrugada, Paz promulgó una ley que elimina las restricciones legales para una eventual intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos bajo el marco de un estado de excepción, aunque su Gobierno aseguró que recurrir a esa medida será la “última opción” si el diálogo no prospera.