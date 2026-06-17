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Productores de leche protestan para exigir el fin de los bloqueos de carreteras en el país, en el Aeropuerto Jorge Wilstermann en Cochabamba, Bolivia, el 17 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
Productores de leche protestan para exigir el fin de los bloqueos de carreteras en el país, en el Aeropuerto Jorge Wilstermann en Cochabamba, Bolivia, el 17 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
/ Jorge Ábrego
Por Agencia EFE

Decenas de productores lecheros de la región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, ingresaron este miércoles por la fuerza al aeropuerto principal de ese departamento para protestar por los perjuicios causados por los bloqueos de carreteras con los que algunos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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