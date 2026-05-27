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Una mujer indígena que sostiene una bandera Wiphala hace un gesto frente a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en el Día de la Madre en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
Una mujer indígena que sostiene una bandera Wiphala hace un gesto frente a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en el Día de la Madre en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia EFE

Las protestas callejeras y bloqueos de carreteras liderados por sindicatos campesinos, obreros y seguidores del exmandatario de Bolivia Evo Morales que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, se mantienen este miércoles, en medio de dos iniciativas distintas que buscan establecer diálogos para resolver los conflictos.

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