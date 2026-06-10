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Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, el 10 de junio de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta contra el gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, el 10 de junio de 2026. (MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia AFP

Policías antimotines chocaron este miércoles en la capital política de Bolivia con manifestantes que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien evalúa decretar un estado de excepción para contener con militares la ola de protestas que empezó hace cinco semanas.

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