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Mujeres aimaras participan en una marcha exigiendo la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 27 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Mujeres aimaras participan en una marcha exigiendo la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 27 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Por Agencia EFE

Los sindicatos campesinos y obreros que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, condicionaron este jueves su presencia en el diálogo impulsado por el Legislativo, la Iglesia católica y otros mediadores a la anulación de las órdenes de captura contra sus principales dirigentes.

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