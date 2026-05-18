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Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande de Bolivia, pronuncia un discurso durante una protesta en La Paz el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Jorge Bernal / AFP).
Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande de Bolivia, pronuncia un discurso durante una protesta en La Paz el 29 de diciembre de 2025. (Foto de Jorge Bernal / AFP).
/ JORGE BERNAL
Por Agencia AFP

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del jefe del principal sindicato obrero del país, uno de los líderes de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, informó este lunes la institución.

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