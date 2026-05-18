La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del jefe del principal sindicato obrero del país, uno de los líderes de las protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, informó este lunes la institución.

Miles de manifestantes, entre ellos los obreros, protestaron este lunes en las calles de La Paz contra el mandatario centroderechista, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política de Bolivia desde hace más de dos semanas.

Mario Argollo, máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), fue denunciado de los presuntos delitos de “instigación pública a delinquir” y “terrorismo”, dijo en rueda de prensa el fiscal general, Roger Mariaca, quien precisó que la orden fue entregada a la policía.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron hacia el mediodía ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, constataron periodistas de la AFP.

Manifestantes huyen de los gases lacrimógenos durante enfrentamientos con la policía antidisturbios en una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz. (Foto de AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

Protegidos con escudos, chalecos y cascos, los policías antidisturbios los enfrentaron durante varias horas con gases lacrimógenos que cubrieron las calles con una densa neblina.

Un grupo de manifestantes saqueó una sede del registro nacional de bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno.

La AFP observó al menos dos manifestantes lesionados. Las autoridades no han reportado por ahora detenidos, y señalaron que un vehículo policial fue incendiado. Avanzada la tarde, la calma retornaba a la ciudad.

Desde temprano, entre el ruido de fuertes detonaciones y gritos contra el gobierno, miles de manifestantes tomaron las calles del centro de La Paz, donde todos los negocios cerraron sus puertas.

“Queremos que renuncie por incapaz. Bolivia está viviendo un momento de caos”, dijo a la AFP Iván Alarcón, campesino aimara de 60 años de Caquiaviri, que viajó unos 90 km para protestar.

Una marcha de seguidores del expresidente socialista Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz este lunes, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 km al sur de La Paz.

Los seguidores de Morales, que también piden la renuncia de Paz, temen que próximamente sea capturado su líder, buscado por la justicia por un caso de presunta trata de una menor y refugiado en la zona cocalera del Chapare, en el centro del país.