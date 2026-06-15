Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía que muestra vehículos en una caravana de transportistas para exigir el levante de los bloqueos de carreteras, en Cochabamba, Bolivia, el 15 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
Fotografía que muestra vehículos en una caravana de transportistas para exigir el levante de los bloqueos de carreteras, en Cochabamba, Bolivia, el 15 de junio de 2026. (Jorge Ábrego / EFE)
Por Agencia EFE

Miles de transportistas que permanecen varados desde hace mes y medio en distintas carreteras en Bolivia por los bloqueos de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz atraviesan una situación crítica sin acceso a alimentos, medicamentos, ni servicios básicos, ante lo cual sus compañeros reclamaron este lunes acciones para atenderles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.