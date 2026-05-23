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Tractores limpian escombros en la vía de La Paz con Oruro, en Ventilla, Bolivia, el 23 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Tractores limpian escombros en la vía de La Paz con Oruro, en Ventilla, Bolivia, el 23 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Por Agencia EFE

El convoy de militares y policías bolivianos que llevan banderas blancas en sus vehículos inició este sábado un nuevo operativo de desbloqueo de una carretera troncal de Bolivia afectada por protestas.

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