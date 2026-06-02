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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

Los ministros de Educación, Beatriz García, y de Defensa, Marcelo Salinas, en Bolivia renunciaron este martes en medio de las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde hace cinco semanas campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales para exigir la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.

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