Policías antimotines se enfrentaron este lunes a manifestantes en una multitudinaria marcha de trabajadores que exige la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política desde hace más de dos semanas, constató la AFP.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas por campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

Un grupo de mineros intentó ingresar a la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno, pero policías antidisturbios los repelieron con gases lacrimógenos, en respuesta los manifestantes les lanzaron explosivos y piedras.

Agentes antidisturbios montan guardia durante una protesta que exige la dimisión del presidente boliviano Rodrigo Paz, en La Paz, el 18 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP) / AIZAR RALDES

De momento, las autoridades no han reportado detenidos o lesionados.

Entre el ruido de fuertes detonaciones y arengas contra el gobierno, miles de manifestantes avanzan por las calles del centro de La Paz, donde casi todos los negocios cerraron sus puertas.

“Queremos que renuncie por incapaz. Bolivia está viviendo un momento de caos”, dijo a la AFP Iván Alarcón, campesino aimara de 60 años de Caquiaviri, que viajó unos 90 km para protestar.

Una marcha de seguidores del expresidente socialista Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz este lunes, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 km al sur de La Paz.

Policías y militares chocaron el sábado con manifestantes y lograron abrir temporalmente algunas vías de acceso a La Paz, ante la crítica escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.

Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, informó este lunes que un manifestante falleció en esos choques, al caer en una zanja.

Mineros se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, en La Paz, el 18 de mayo de 2026. (Jorge BERNAL / AFP) / JORGE BERNAL

Los manifestantes recuperaron posiciones el mismo sábado y este lunes mantienen cerradas carreteras de acceso a La Paz.

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La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportó este lunes al menos 28 puntos de bloqueo en las vías del país.

La llegada al poder de Paz puso fin a 20 años de gestiones socialistas lideradas por Morales y Luis Arce (2020-2025).

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre. La inflación interanual fue de 14% en abril.

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Los sectores sociales que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, masificaron este lunes 11 de mayo los bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, en una jornada marcada también por una huelga de maestros y las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que entraron a su segunda semana de reclamos contra las políticas económicas del Gobierno. (EFE)

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