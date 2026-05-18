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La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos contra los manifestantes durante una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, en La Paz, el 18 de mayo de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
La policía antidisturbios dispara gases lacrimógenos contra los manifestantes durante una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz, en La Paz, el 18 de mayo de 2026. (Aizar RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia AFP

Policías antimotines se enfrentaron este lunes a manifestantes en una multitudinaria marcha de trabajadores que exige la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política desde hace más de dos semanas, constató la AFP.

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