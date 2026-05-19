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Manifestantes se enfrentan con la policía en una jornada de protestas este lunes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Manifestantes se enfrentan con la policía en una jornada de protestas este lunes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

Las manifestaciones contra el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, que derivaron en saqueos y vandalismo el lunes en La Paz, la sede del Ejecutivo y el Legislativo de Bolivia, dejaron más de 127 personas detenidas, informó este martes el comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol.

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