La policía y el ejército de Bolivia se enfrentaron este sábado con manifestantes que bloquean desde hace días las carreteras de acceso a La Paz e impiden el abastecimiento de alimentos y medicamentos en protesta contra el gobierno, constató la AFP.

Los efectivos del orden intentaron dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes que cortaban las vías. Hasta el momento no han podido reabrir todas las carreteras.

El operativo, que despliega a unos 3.500 uniformados, según medios locales, comenzó a las 02H00 locales en La Paz, en la vecina El Alto y en la carretera La Paz-Oruro (sur). La policía informó que detuvo hasta ahora al menos a 24 personas.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente, el centroderechista Rodrigo Paz.

Integrantes de las Fuerzas Armadas participan en un operativo para desbloquear carreteras en Achica Arriba, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)

El operativo es “un esfuerzo específico (...) para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar” para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos, dijo en conferencia de prensa José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial.

Apuntó que en los últimos días tres personas murieron porque no pudieron ser trasladadas a centros médicos. Durante la jornada “se ha logrado (...) habilitar varios puntos que estaban bloqueados” y “otros han sido retomados” por los manifestantes, dijo.

Víctor Valderrama, jefe de las Fuerzas Armadas, aseguró a la prensa que durante el operativo no se han usado armas letales.

Con casi todos las rutas de acceso cerradas en la última semana, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecibles se dispararon.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta este sábado al menos 22 puntos de bloqueo en las vías del país, la mayoría en el departamento de La Paz.

El gobierno ha desplegado un “puente aéreo” desde el domingo para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

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Los sectores sociales que piden la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, masificaron este lunes 11 de mayo los bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, en una jornada marcada también por una huelga de maestros y las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que entraron a su segunda semana de reclamos contra las políticas económicas del Gobierno. (EFE)

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