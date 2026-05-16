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Integrantes de las Fuerzas Armadas participan en un operativo para desbloquear carreteras en Achica Arriba, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Integrantes de las Fuerzas Armadas participan en un operativo para desbloquear carreteras en Achica Arriba, Bolivia, el 16 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Por Agencia AFP

La policía y el ejército de Bolivia se enfrentaron este sábado con manifestantes que bloquean desde hace días las carreteras de acceso a La Paz e impiden el abastecimiento de alimentos y medicamentos en protesta contra el gobierno, constató la AFP.

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