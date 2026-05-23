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Integrantes de la Policía de Bolivia realizan un operativo de desbloqueo en la vía de La Paz con Oruro, en Ventilla, Bolivia, el 23 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Integrantes de la Policía de Bolivia realizan un operativo de desbloqueo en la vía de La Paz con Oruro, en Ventilla, Bolivia, el 23 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Por Agencia AFP

Policías antimotines se enfrentaron este sábado en Bolivia con manifestantes para abrir carreteras y permitir el paso de alimentos, medicinas y combustibles a la ciudad de La Paz, bloqueadas desde hace tres semanas por protestas contra el gobierno.

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