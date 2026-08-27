Policías chocaron este jueves con campesinos que bloqueaban una carretera del centro de Bolivia en protesta contra un alza del precio del diésel, en un desafío al gobierno que mantiene un estado de excepción, informaron las Fuerzas Armadas.

Los agentes antimotines lanzaron gases lacrimógenos a los manifestantes, quienes defendían a pedradas el bloqueo de un puente en Marbán, en la región amazónica Beni, a unos 480 kilómetros al noreste de La Paz.

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Tras cuatro horas de enfrentamientos, los policías, resguardados por militares que no intervinieron, consiguieron liberar la vía.

Se trata de la primera protesta que transgrede el estado de excepción que el gobierno decretó en junio, con el que apagó la ola de manifestaciones por la crisis económica que paralizó por 53 días el país.

“Hemos logrado consolidar” a un contingente policial y militar en la zona y “que pasen los vehículos”, dijo a la prensa el coronel Luis Ortiz, comandante militar de la región.

Las autoridades no dieron un informe de detenidos ni de lesionados. Los manifestantes reportaron cinco heridos, según dijo a la AFP Aydée Hilera, una dirigente de productores arroceros movilizados.

Los campesinos de Beni empezaron el miércoles la medida de presión contra un decreto del gobierno que duplicó días atrás el precio del diésel, esencial para sus labores, hasta unos 1,5 dólares.

Bolivia atraviesa una crisis de abastecimiento de combustibles. El gobierno eliminó en diciembre una política de subsidios con el fin de asegurar el suministro, pero no lo ha conseguido.

Recientemente volvió a elevar los precios del diésel porque atribuye su escasez al contrabando hacia otros países, impulsado por su todavía bajo precio interno.

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