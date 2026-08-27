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Agentes de policía y militares patrullan una carretera que conecta con Cochabamba y La Paz para evitar bloqueos viales cerca de Yapacani, Santa Cruz, Bolivia, el 25 de agosto de 2026. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
Agentes de policía y militares patrullan una carretera que conecta con Cochabamba y La Paz para evitar bloqueos viales cerca de Yapacani, Santa Cruz, Bolivia, el 25 de agosto de 2026. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
/ RODRIGO URZAGASTI
Por Agencia AFP

Policías chocaron este jueves con campesinos que bloqueaban una carretera del centro de Bolivia en protesta contra un alza del precio del diésel, en un desafío al gobierno que mantiene un estado de excepción, informaron las Fuerzas Armadas.

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