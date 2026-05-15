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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta protestas en las que piden su renuncia. (AIZAR RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta protestas en las que piden su renuncia. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este viernes que quienes intenten destrozar la democracia serán encarcelados, mientras el país afronta protestas sociales que, según las autoridades, son parte de un plan para desestabilizar el Gobierno con un supuesto financiamiento desde el narcotráfico.

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