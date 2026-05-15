El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió este viernes que quienes intenten destrozar la democracia serán encarcelados, mientras el país afronta protestas sociales que, según las autoridades, son parte de un plan para desestabilizar el Gobierno con un supuesto financiamiento desde el narcotráfico.

“Lo digo con absoluta firmeza (...) Esos que intentan, del pasado, destrozar esta democracia se van a ir a la cárcel porque el valor de la democracia está por encima de cualquier interés personal”, afirmó el mandatario en un acto en el antiguo Palacio de Gobierno.

Campesinos pertenecientes a los 'Ponchos Rojos' se manifiestan para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este miércoles, en El Alto (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas

El gobernante se refirió al tema tras la presentación del informe ‘Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe’, por parte de la subsecretaria generlas de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett.

El mandatario, que lleva seis meses de gestión, también destacó que Bolivia atraviesa una suerte de “cataclismo” porque se produjo una “ruptura” entre “una visión de la política y la democracia del siglo XX” frente a “la construcción de lo que es la democracia, la convivencia y el desarrollo de Bolivia en el siglo XXI”.

También cuestionó el “estado rentista” y la economía informal del país que llega al 85 % y la existencia de una “pseudo democracia” con un partido único, en alusión al Movimiento al Socialismo (MAS) que gobernó el país con los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Durante las últimas dos semanas, trabajadores, campesinos, maestros, indígenas y trabajadores del transporte han estado presionando al gobierno. Sus demandas abarcan desde aumentos salariales y estabilización económica hasta la oposición a la privatización de empresas públicas. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) / AIZAR RALDES

A su juicio, la sociedad vivió “secuestrada” durante 25 años desde el Estado y consideró que ahora existen “libertades para poder desarrollar sin la tutela” estatal.

“Es una suerte de ‘síndrome de Estocolmo’. Sigues buscando a tus secuestradores, cuando no es un problema de pasado, (...) sino que es un problema de convivencia”, apuntó.

Paz mencionó que hasta la madrugada estuvo negociando por cerca de 12 horas continuas con el sector de los mineros cooperativistas de la región andina de Potosí para alcanzar un acuerdo que puso fin a su movilización, tras las protestas violentas realizadas en la víspera en La Paz.

La Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz ‘Tupac Katari’ piden con protestas y bloqueos de carreteras la renuncia de Paz, al considerar que no puede solucionar los conflictos del país.

Una marcha de centenares de seguidores de Morales también se acerca a la sede de Gobierno, a donde prevé llegar el lunes para demandar la renuncia del mandatario.

En la víspera, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un “plan macabro” destinado a provocar una ruptura constitucional mediante protestas que, según dijo, financia el narcotráfico.

Morales sostuvo que el Gobierno está obligado “a demostrar las mentiras” y cuestionó que el Ejecutivo le acuse de pagar las movilizaciones, porque eso implicaría acusar a todos los sectores en conflicto de ser “narcotraficantes”.