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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, estrecha la mano del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, durante el inicio de una reunión, en el Banco Central en La Paz, el 17 de junio de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, estrecha la mano del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, durante el inicio de una reunión, en el Banco Central en La Paz, el 17 de junio de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron este miércoles un diálogo en busca de soluciones a las protestas y bloqueos de carreteras que ese y otros sectores realizan desde hace un mes y medio para exigir la renuncia del gobernante.

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