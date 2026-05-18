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Una policía de Bolivia custodia una calle durante una protesta que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (EFE/ Luis Gandarillas).
Una policía de Bolivia custodia una calle durante una protesta que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (EFE/ Luis Gandarillas).
/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

Las manifestaciones realizadas este lunes en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados.

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