Por Roger Zuzunaga Ruiz

Bolivia entró en su tercera semana de protestas y bloqueos de caminos contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en una crisis que ya deja desabastecimiento de alimentos y combustibles, enfrentamientos en La Paz y El Alto y exigencias de renuncia del mandatario, que lleva solo seis meses en el poder.

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