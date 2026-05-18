Este lunes llegó a La Paz la marcha impulsada por el expresidente Evo Morales, que recorrió el altiplano desde el pasado 12 de mayo.

La denominada Marcha por la Vida para salvar Bolivia aglutina a sectores campesinos, indígenas y obreros leales a Morales que se oponen a las medidas económicas de Paz. Partió desde la población de Caracollo, en el departamento de Oruro, a 188 kilómetros al sur de La Paz.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció que algunos manifestantes afines a Morales pasaron al “uso de armas y eso sí nos tiene preocupados”.

Campesinos de lo Ponchos Rojos bloquean una vía durante manifestaciones que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en El Alto, Bolivia. (EFE/ Luis Gandarillas).

Señaló a un exfuncionario del ministerio de Defensa identificado como Bernabé G.P., quien ahora figura como “presidente del comité de conflicto” de los llamados Ponchos Rojos, campesinos aimaras del altiplano de La Paz considerada radical y que tradicionalmente exhibe armas antiguas en sus protestas.

La autoridad mostró un video difundido en redes sociales en el que aparecen supuestos miembros de los Ponchos Rojos’ en una carretera mostrando armas y gritando “ahora sí, guerra civil”.

En cuanto a las carreteras, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el lunes había 25 puntos de bloqueos en cuatro de los nueve departamentos del país.

Una persona camina por una carretera ocupada por camiones que no púeden avanzar por el bloqueo en Achica Arriba, Bolivia. (EFE/ Luis Gandarillas). / LUIS GANDARILLAS

De ellos, 16 bloqueos corresponden a La Paz, cuatro a Oruro, cuatro a Cochabamba y uno a Santa Cruz.

Las protestas son impulsadas principalmente por organizaciones como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), que pasaron de pedir la atención a sus demandas sectoriales a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El Gobierno ha dicho que estas protestas buscan romper el “orden constitucional” y que son impulsadas por Morales con financiamiento del “narcotráfico”, algo que el exmandatario ha negado.

Cuando Rodrigo Paz llegó al poder, encontró un país golpeado por el agotamiento del modelo económico que sostuvo durante casi dos décadas al Movimiento al Socialismo (MAS).

Aunque los gobiernos de izquierda mantuvieron durante años estabilidad macroeconómica gracias al boom del gas y las materias primas, antes de la victoria electoral de Paz Bolivia ya enfrentaba una severa escasez de dólares, caída de sus reservas internacionales, déficit fiscal, subsidios a los combustibles difíciles de sostener y problemas de abastecimiento de diésel y gasolina.

A eso se sumaba una economía cada vez más dependiente del gasto estatal, con menor producción de gas, aumento del contrabando y una creciente presión inflacionaria que empezó a golpear el costo de vida.

Rodrigo Paz asumió el poder prometiendo corregir desequilibrios económicos y abrir una nueva etapa en el país.

Consultados por El Comercio, el politólogo Franz Flores Castro, doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por FLACSO-Ecuador; y Marcelo Silva, politólogo y profesor universitario con estudios en Bolivia y España, coinciden en que la crisis actual combina errores de gestión, desencanto político y disputas de poder heredadas del ciclo del MAS.

Estas son 9 claves que explican la situación actual:

1.- Un gobierno que nació políticamente debilitado

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un acto en la Casa Grande del Pueblo en La Paz. (EFE/ Presidencia de Bolivia). / PRESIDENCIA DE BOLIVIA

Para Franz Flores Castro, uno de los problemas de origen del gobierno de Paz es la fragilidad política con la que llegó al poder.

El analista recuerda que el mandatario ganó la primera vuelta de las elecciones con apenas el 32% de los votos y en un escenario marcado por una alta cantidad de sufragios blancos y nulos.

“Uno puede decir que el gobierno de Paz llega debilitado. Si bien triunfa, llega debilitado porque una buena parte de la población, por lo menos en primera vuelta, no votó por él”, afirma.

Flores añade que la división interna del MAS y la ausencia de Evo Morales en la papeleta electoral también influyeron en el resultado.

“Probablemente mucha gente que esperaba votar por Evo Morales terminó votando en blanco o nulo en primera vuelta, y en la segunda lo hizo por Rodrigo Paz”, sostiene.

2.- El escándalo de la “gasolina basura”

Un hombre y una mujer pasan junto a camiones cisterna que bloquean una carretera durante una protesta de trabajadores del transporte por la escasez de diésel y la mala calidad de la gasolina en El Alto, Bolivia, el 27 de abril de 2026. (Foto de Jorge Bernal / AFP). / JORGE BERNAL

Marcelo Silva considera que el deterioro acelerado del gobierno comenzó con problemas concretos de gestión económica.

Aunque señala que gran parte de la población aceptó el aumento del precio de los combustibles y el retiro parcial de subsidios, afirma que el verdadero golpe político fue la crisis por la llamada “gasolina basura”.

“El problema de la venta de una gasolina en mal estado generó una profunda desazón en los bolivianos”, dice.

Según Silva, el malestar se agravó porque los ciudadanos terminaron pagando más por combustibles que, presuntamente, dañaron vehículos y motores.

3.- El distanciamiento con Edman Lara

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, junto con su compañero de fórmula, Edman Lara, participa en su primera rueda de prensa, en La Paz, el 20 de octubre de 2025. (Luis Gandarillas / EFE) / LUIS GANDARILLAS

Otro elemento mencionado por Flores es la ruptura entre el presidente y su vicepresidente Edman Lara, a quien considera clave para captar apoyo en las zonas rurales y populares.

El analista afirma que Lara fue desplazado rápidamente del núcleo de poder y terminó tomando distancia del gobierno.

“Hoy por hoy Edman Lara ni siquiera es invitado a reuniones de gabinete y se ha declarado opositor al propio gobierno”, asegura.

4.- El giro hacia la derecha y la ruptura con las bases populares

Mineros marchan para exigir la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz en La Paz, el 14 de mayo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

Ambos analistas coinciden en que Rodrigo Paz perdió rápidamente apoyo en sectores populares que inicialmente lo respaldaron.

Flores sostiene que muchos antiguos votantes del MAS terminaron apoyando a Paz esperando un gobierno moderado y de transición.

Sin embargo, considera que el mandatario “giró hacia la derecha” y se acercó a los sectores empresariales del oriente boliviano.

“Las zonas donde votaban masistas terminaron votando por Rodrigo Paz. Pero luego él se aleja del mundo popular”, afirma.

Silva comparte esa lectura y asegura que gran parte de las políticas iniciales del gobierno estuvieron dirigidas hacia el empresariado cruceño y la agroindustria.

“El gobierno de Rodrigo Paz hoy es asimilado con un gobierno de derecha y cercano a los intereses empresariales”, señaló.

5.- Lo que esperaba la población de Rodrigo Paz

Tanto Flores como Silva coinciden en que la población esperaba un gobierno de centroizquierda, con ajustes económicos moderados pero sin romper la relación histórica entre el Estado y los movimientos sociales.

“El mandato popular era gobernar desde el centroizquierda”, afirma Silva.

Flores añade que muchos sectores esperaban un gobierno de transición y no transformaciones estructurales profundas.

6.- La ruptura del pacto con los movimientos sociales

Un miembro de las Fuerzas Armadas de Bolivia monta guardia en la Plaza Murillo, en La Paz, el 18 de mayo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

Uno de los puntos centrales en ambos análisis es el deterioro de la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales.

Flores sostiene que durante los gobiernos del MAS existió una lógica de intercambio político: los movimientos sociales garantizaban gobernabilidad y el Estado otorgaba beneficios y espacios de poder.

“Los movimientos sociales le daban calma al gobierno a cambio de ciertas ventajas”, explica.

Según el analista, Rodrigo Paz rompió ese esquema al cortar recursos y espacios de influencia para sindicatos y organizaciones populares.

Silva coincide parcialmente, aunque agrega que muchas dirigencias sindicales buscan recuperar privilegios perdidos.

“Hay sectores obreros y dirigenciales que gozaron de muchísimos privilegios durante los gobiernos del MAS y no quieren perderlos”, afirma Silva.

7.- El factor Evo Morales: influencia sí, control total no

Foto de archivo del 19 de febrero de 2026 que muestra al expresidente de Bolivia Evo Morales durante un evento público en Chimoré. (EFE/ Jorge Abrego / ARCHIVO).

Los dos politólogos coinciden en que Evo Morales sigue siendo un actor político relevante, pero ya no tendría la capacidad de controlar completamente las movilizaciones.

Flores considera que las organizaciones sociales bolivianas mantienen una fuerte autonomía.

“No creo que la voz de Evo Morales sirva hoy para ordenar que las movilizaciones se retiren”, sostiene.

Silva, por su parte, cree que la influencia del exmandatario está “inflada” y que tanto el gobierno como algunos sectores políticos exageran su peso en la crisis actual.

“El gobierno utiliza la figura de Morales indudablemente mucho más inflada de lo que realmente es. Quiere crear esa conciencia del enemigo común, el enemigo que busca desestabilizar, probablemente tapando algunos errores de gestión. Se trata de una vieja recomendación política: invéntate el enemigo, invéntate el acecho político para tapar tus propias falencias”, afirma.

“Pero Morales está muy lejos de ser el líder capaz de movilizar a la gran mayoría del país”, remarca.

Sin embargo, ambos reconocen que el “evismo” intenta capitalizar el descontento y aprovechar políticamente la crisis.

8.- ¿Está realmente en peligro el gobierno de Paz?

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmando un documento este miércoles, deroga la ley de tierras 1720. (EFE/ Presidencia de Bolivia). / Presidencia de Bolivia

Pese a la gravedad de las protestas, ninguno de los dos analistas cree que el gobierno enfrente un riesgo inmediato de caída.

Flores remarca que las movilizaciones siguen concentradas principalmente en La Paz y El Alto y no alcanzan aún el carácter nacional que tuvieron otras crisis bolivianas, como las que provocaron las caídas de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003 o Carlos Mesa en 2005.

Silva añade que el gobierno logró reducir parcialmente la tensión mediante negociaciones sectoriales con maestros, mineros y otros grupos movilizados.

“El gobierno está desactivando algunos focos de conflictividad”, señala.

9.- Una crisis que refleja una disputa más profunda

Para ambos politólogos, la actual crisis va más allá de protestas coyunturales por combustibles o alimentos.

Detrás del conflicto aparece una disputa más profunda sobre el rumbo político y económico de Bolivia tras casi dos décadas de predominio del MAS: un choque entre un gobierno que intenta impulsar reformas económicas y sectores sociales acostumbrados a un modelo estatal más cercano a los movimientos populares.