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Integrantes de la Policía Nacional Bolivia se enfrentan con manifestantes durante la tercera jornada consecutiva de protestas sociales contra el Gobierno de Rodrigo Paz el 6 de mayo del 2026. (EFE/ Luis Gandarillas).
Integrantes de la Policía Nacional Bolivia se enfrentan con manifestantes durante la tercera jornada consecutiva de protestas sociales contra el Gobierno de Rodrigo Paz el 6 de mayo del 2026. (EFE/ Luis Gandarillas).
/ LUIS GANDARILLAS
Por Roger Zuzunaga Ruiz

A seis meses de la llegada de Rodrigo Paz al poder, Bolivia enfrenta una creciente ola de protestas, huelgas y bloqueos de carreteras producto del deterioro económico, la tensión política y el descontento social acumulado tras las primeras medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno. Sindicatos campesinos, transportistas, organizaciones obreras e incluso sectores políticos intensifican las movilizaciones en regiones clave como La Paz, Oruro y Cochabamba, poniendo al nuevo Ejecutivo en uno de sus momentos más delicados, mientras se empieza a exigir abiertamente la renuncia del mandatario.

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