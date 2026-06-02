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Una mujer aimara camina frente a un grupo de policías durante una protesta que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por quinta semana consecutiva este lunes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
Una mujer aimara camina frente a un grupo de policías durante una protesta que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por quinta semana consecutiva este lunes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

Una paciente oncológica de 24 años perdió la vida en Bolivia porque no pudo ser trasladada de urgencia desde la ciudad andina de Oruro a La Paz para recibir un tratamiento de radioterapia debido a los bloqueos de carreteras de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, informó este martes el Ministerio de Salud.

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