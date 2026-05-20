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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz, el 20 de mayo de 2026. (AIZAR RALDES / AFP)
/ AIZAR RALDES
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que habrá un “reordenamiento” en su consejo de ministros y que pondrá en marcha una instancia “social y económica” para socializar las reformas que prevé realizar e incluir de esa forma en su Gobierno a “todos los sectores”.

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