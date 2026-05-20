El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles que habrá un “reordenamiento” en su consejo de ministros y que pondrá en marcha una instancia “social y económica” para socializar las reformas que prevé realizar e incluir de esa forma en su Gobierno a “todos los sectores”.

El gobernante, que lleva seis meses en la Presidencia, ofreció una rueda de prensa en la casa de Gobierno en la ciudad de La Paz, en una coyuntura marcada por protestas de sectores campesinos y afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) que piden su renuncia.

Paz anunció que habrá “un reordenamiento del gabinete” de ministros para que sea “más ágil, más cercano” y tenga “una capacidad de escucha” de las demandas de distintos sectores, aunque no precisó cuándo, ni cuáles serán los cambios.

Además, dijo que se conformará un Consejo Económico y Social, al que estarán convocados “todos aquellos que quieran participar del Gobierno” y para evitar las versiones “malintencionadas” de que supuestamente busca “privatizar” o aplicar “tarifazos” en los servicios, como afirman los sectores movilizados.

“Por eso la convocatoria a este Consejo Económico y Social, que tendrá un trabajo mensual, será para explicar de forma directa las cosas, para que no haya secretos, no haya la capacidad de algunos de distorsionar la necesidad de los bolivianos para poder salir adelante”, sostuvo.

Paz espera que el consejo empiece a funcionar “este fin de semana”, con la participación de autoridades, funcionarios y distintos sectores como las organizaciones sociales.

El mandatario apuntó la invitación sobre todo a las organizaciones de El Alto, la ciudad vecina de La Paz donde desde la semana pasada están concentrados sindicatos de campesinos aimaras del altiplano y desde el lunes también seguidores del expresidente Morales, todos con la consigna de la renuncia de Paz.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y cortes de vías que demandan la dimisión del mandatario.

Como consecuencia de los bloqueos de carreteras iniciados hace 15 días, comenzaron a escasear en esa región algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

El lunes, las manifestaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de esas movilizaciones.

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Las manifestaciones realizadas este lunes 18 de mayo en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados. (EFE)

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