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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social este miércoles, en La Paz. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social este miércoles, en La Paz. Foto: EFE/ Gabriel Márquez
/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, invitó este miércoles a sindicatos, empresarios, mineros y organizaciones religiosas a sumarse al nuevo Consejo Económico y Social, una instancia con la que busca abrir una vía de diálogo en medio de una crisis marcada por 22 días de bloqueos de carreteras y protestas que exigen su renuncia.

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