El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que el exmandatario Evo Morales (2006-2019) “desvaría”, para rechazar así la versión del líder cocalero de que Argentina ha enviado aviones Hércules a Bolivia para supuestamente trasladar militares y policías que ayuden en la represión de los manifestantes contra su Gobierno.

“Evo Morales desvaría. Un día le sube la temperatura y declara una cosa. Hoy día le baja la temperatura y declara otra. Entonces, Argentina no se merece esa agresión porque la conducta ha sido de ayuda humanitaria”, sostuvo Paz en una conferencia de prensa en la capital del país andino.

El mandatario respondió así a una consulta sobre las afirmaciones realizadas por Morales a medios argentinos a los que les afirmó que aviones militares de ese país trasladaban “gases lacrimógenos y balines” y “militares y policías a La Paz” para que participen en acciones represivas.

Paz también dijo que la población de Bolivia “agradece profundamente” el operativo humanitario que esta semana permitió que varias toneladas de carne de pollo sean transportadas desde la región productora de Santa Cruz (este) a las ciudades de La Paz y El Alto, afectadas por bloqueos de carreteras que desde hace quince días impiden la llegada de alimentos y combustibles.

La escasez de alimentos ha provocado una alza de precios de todos los productos, a la vez que la falta de gasolina y diésel ha reducido el transporte en ambas ciudades, que esta semana afrontan protestas que piden la renuncia del jefe de Estado boliviano, que asumió hace seis meses la Presidencia.

El mandatario agregó que no podría ofrecer una disculpa por las declaraciones de Morales, de quien dijo que “nunca asumió la democracia como suya”, sino como una vía para controlar el Estado y a “la sociedad boliviana”.

“Evo Morales no tiene raíces democráticas”, aseguró el presidente boliviano.

Además, destacó que las relaciones con el presidente argentino, Javier Milei, son de “respeto, cariño y mutua cooperación”, como también son “excepcionales” los vínculos con los países vecinos de Brasil, Paraguay, Chile y Perú.

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Las manifestaciones realizadas este lunes 18 de mayo en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados. (EFE)

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