Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el exmandatario boliviano, Evo Morales. (Aizar RALDES / David FLORES / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que el exmandatario Evo Morales (2006-2019) “desvaría”, para rechazar así la versión del líder cocalero de que Argentina ha enviado aviones Hércules a Bolivia para supuestamente trasladar militares y policías que ayuden en la represión de los manifestantes contra su Gobierno.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.