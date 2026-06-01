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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social, en La Paz, el 27 de mayo de 2026. (Gabriel Márquez / EFE)
/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este lunes que “los violentos no pueden ganar” y aseguró que “en los siguientes días” terminará el “sufrimiento” de las ciudades afectadas por los bloqueos de vías y protestas iniciadas hace cinco semanas por sectores que exigen su renuncia.

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