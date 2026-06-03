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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante la toma de posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, este miércoles, en el Palacio de Gobierno en La Paz (Bolivia).
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante la toma de posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, este miércoles, en el Palacio de Gobierno en La Paz (Bolivia).
/ Gabriel Márquez
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, envió al Parlamento un proyecto de ley para regular los estados de excepción y reforzar la actuación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de la crisis provocada por casi un mes de bloqueos de carreteras que ya deja diez muertos y problemas de abastecimiento en varias regiones del país.

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