Por Roger Zuzunaga Ruiz

La crisis política y social en Bolivia entró en una nueva fase el domingo luego de que el Congreso aprobara, tras 15 horas de debate, la ley que regula los estados de excepción, una norma que habilita al presidente Rodrigo Paz a recurrir a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras tomadas por manifestantes. La decisión llega después de más de un mes de protestas, desabastecimiento y creciente tensión en distintas regiones del país, y abre interrogantes sobre el próximo paso del Gobierno: profundizar las negociaciones con los sectores movilizados o recurrir a medidas extraordinarias para recuperar el control de las rutas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.