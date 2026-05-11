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Una mujer camina por una vía bloqueada, durante manifestaciones de campesinos de los 'Ponchos Rojos' que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en El Alto, Bolivia, el 11 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Una mujer camina por una vía bloqueada, durante manifestaciones de campesinos de los 'Ponchos Rojos' que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, en El Alto, Bolivia, el 11 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Por Agencia EFE

Los sectores sociales que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, intensificaron este lunes los bloqueos de carreteras y ampliaron las protestas contra las reformas económicas del Gobierno, en una escalada del conflicto que también incluye huelgas de maestros y movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB).

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