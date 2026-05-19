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Personas participan en un bloqueo en una vía en San Julián, Bolivia, el 19 de mayo de 2026. (Juan Carlos Torrejon / EFE)
Personas participan en un bloqueo en una vía en San Julián, Bolivia, el 19 de mayo de 2026. (Juan Carlos Torrejon / EFE)
Por Agencia EFE

Los seguidores del exmandatario de Bolivia, Evo Morales, que llegaron a La Paz tras una caminata de siete días por el altiplano, amenazaron este martes con sacar del poder al presidente, Rodrigo Paz, mediante una “convulsión social” si no renuncia voluntariamente y convoca a elecciones en 90 días.

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