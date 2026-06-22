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Vehículos transitan por una vía tras el desbloqueo por parte de la Policía de Bolivia, en San Julián, el 21 de junio de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE)
Vehículos transitan por una vía tras el desbloqueo por parte de la Policía de Bolivia, en San Julián, el 21 de junio de 2026. (Juan Carlos Torrejón / EFE)
Por Agencia EFE

Los seguidores del exmandatario boliviano Evo Morales anunciaron este lunes que harán una pausa en sus movilizaciones para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, en el tercer día de la vigencia del estado de excepción declarado por el gobernante tras más de mes y medio de bloqueos de carreteras que dejaron pérdidas millonarias.

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