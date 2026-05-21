Cientos de trabajadores retomaron este jueves las calles del centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien reiteró su llamado al diálogo para poner fin a la convulsión social que lleva más de tres semanas.

Una oleada de protestas que también incluyen a campesinos, maestros y transportistas asedia al mandatario con apenas seis meses en el poder, en medio de la peor crisis económica del país andino en cuatro décadas.

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Con sus cascos de trabajo y entre el ruido de petardos, mineros y obreros de fábricas marcharon en La Paz, cercada por bloqueos de carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos.

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, el 21 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)

Los manifestantes pasaron, sin incidentes, frente a los policías antimotines que resguardan con rejas y escudos la plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno. Violentas protestas dejaron el lunes unos 130 detenidos, según la Fiscalía.

“Nos está imponiendo una política neoliberal como en los años 80 (...) Este gobierno no tiene capacidad de gobernar y es totalmente servil a las transnacionales”, dijo a la AFP Cecilio González, dirigente obrero de 49 años.

En un intento por calmar la protesta, Paz nombró este jueves como ministro de Trabajo a Williams Bascopé, abogado de origen aimara, en reemplazo de Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero.

“Las organizaciones sociales (...) siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno”, dijo Paz, quien el miércoles anunció que haría ajustes para tener “ministros con capacidad de escucha”.

Al menos 47 bloqueos de vías se reportan en siete de los nueve departamentos del país, según datos oficiales. Este jueves, la policía abrió una ruta estratégica en Cochabamba (centro), tras lanzar gases lacrimógenos y detener a nueve manifestantes.

El gobierno de Donald Trump, que con Paz ganó un nuevo aliado en América Latina, ha afirmado que Bolivia enfrenta un intento de “golpe de Estado”.

El Escudo de las Américas, una alianza de seguridad regional liderada por Washington, expresó este jueves “preocupación” por las protestas, que considera buscan “subvertir el orden constitucional” en Bolivia.

Stéphane Dujarric, portavoz de António Guterres, secretario general de la ONU, dijo a la prensa que el jefe del organismo invoca a un “diálogo constructivo e inclusivo” en Bolivia.

De pedir aumentos salariales, derogación de leyes y combustibles de buena calidad, varios sectores pasaron a exigir la salida del mandatario que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas presididos por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

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Las manifestaciones realizadas este lunes 18 de mayo en La Paz por sectores que piden la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz, derivaron en ataques y saqueos contra instituciones públicas, como el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y algunas estaciones del teleférico, y edificios y negocios privados. (EFE)

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