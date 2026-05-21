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Integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se manifiestan para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, el 21 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) se manifiestan para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, el 21 de mayo de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
/ Luis Gandarillas
Por Agencia AFP

Cientos de trabajadores retomaron este jueves las calles del centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien reiteró su llamado al diálogo para poner fin a la convulsión social que lleva más de tres semanas.

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