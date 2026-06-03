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El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, hablando con el presidente Rodrigo Paz, durante una reunión, en La Paz, el 3 de junio de 2026. (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia / EFE)
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, hablando con el presidente Rodrigo Paz, durante una reunión, en La Paz, el 3 de junio de 2026. (Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia / EFE)
/ Vicepresidencía de Bolivia
Por Agencia EFE

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el vicepresidente Edmand Lara, declarado opositor al Gobierno, se reunieron este miércoles, tras estar distanciados durante varios meses, para hablar sobre el conflicto protagonizado por sectores que exigen la renuncia del mandatario.

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