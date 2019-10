Santiago de Chile. Las máscaras y disfraces de Halloween, incluidos los de alienígenas en referencia a una polémica protagonizada por la esposa del presidente Sebastián Piñera, se replicaron durante manifestaciones en Santiago y otras ciudades de Chile este jueves, en medio del estallido social que no para ni en noche de brujas.

Miles de manifestantes atendieron a la convocatoria por redes sociales para participar en la “Halloween marcha invasión” con llamativos disfraces que lucieron en plaza Italia, en el centro de Santiago, donde han confluido decenas de manifestaciones desde hace casi dos semanas cuando estalló la convulsión social que ha dejado 20 muertos.

►¿Quién es la autora de la foto viral que resume el infierno que se vive en Chile?

►Qué puede aprender Piñera de la gestión de Macron en la revuelta de los chalecos amarillos en Francia

►Trump dijo a Piñera que respalda cancelación de reuniones y esfuerzos para “restablecer orden”

Las máscaras del Guasón, famosas por la película que se estrenó a nivel mundial hace pocas semanas, y las caretas del pintor Salvador Dalí popularizadas en la serie “La Casa de Papel” de Netflix, fueron las favoritas de los manifestantes, en su mayoría jóvenes pero también niños que llegaron con sus padres para ser parte de esta protesta.

“Piñera, el pueblo te quiere decapitado”, decía un cartel que portaba una joven disfrazada con un traje y una capa negras con una máscara del hacker Anonymous.

En un costado de la plaza, algunos encapuchados lanzaron piedras, mientras otros gritaban “¡asesinos!” a la Policía, señalada por algunas de las muertes ocurridas en el conflicto. Los encapuchados fueron reprimidos con gases lacrimógenos.

Horas antes, cerca de medio millar de marchistas bajaron desde Plaza Italia hasta el palacio gubernamental de La Moneda con banderas y gritando consignas contra el presidente, pero también fueron dispersados por los agentes.

“Yo creo que hay un factor de cansancio en la gente. Ya van más de 10 días de venir todos los días; la mayoría de la gente es de zonas periféricas de Santiago”, dijo José Solís, estudiante de psicología.

En una reunión horas antes, los ministros de Hacienda y del Interior del presidente Sebastián Piñera propusieron cambios a las exenciones tributarias de las empresas. Los líderes de la oposición dijeron que era insuficiente, haciendo eco de las exigencias de muchos manifestantes para que se redacte una nueva Constitución que reemplace la de 1980, la cual fue escrita durante la dictadura militar y permite que muchos servicios sociales y recursos naturales sean privatizados totalmente o en parte.

Datos clave del mayor estallido social en Chile desde el retorno de la democracia en 1990. (Foto: AFP).

Un aumento propuesto en la tarifa del metro este mes provocó disturbios durante 14 días en los que los participantes exigían cambios radicales. Aunque la mayoría se comportaron pacíficamente, grupos de jóvenes que protestaban junto a ellos vandalizaron negocios e infraestructura. Los enfrentamientos con la policía y los soldados, y los incendios provocados a negocios, dejaron 20 muertos y cientos de heridos.

El sistema del tren subterráneo de Santiago ha dicho que sufrió daños por 380 millones de dólares, mientras que una asociación de supermercados indicó que sus miembros sufrieron 1.300 millones de dólares en daños por saqueos y ventas perdidas.

Los destrozos a negocios pequeños y medianos suman cientos de millones de dólares más. El gobierno indicó el jueves que estaba sopesando aplicar alivios fiscales y otras medidas para apoyarlos.

Algunos observadores dicen que el desencanto entre los chilenos por la violencia ha provocado que muchos dejen de asistir a las manifestaciones.

“No he podido abrir mi negocio por el hecho que tengo temor de que nos saqueen”, dijo Natalia Reyes, una vendedora de periódicos de 48 años. “Tengo temor de lo que pasa en la calle. No he podido mandar a mi hija al colegio y tengo que abrir porque hay que comer”.

Piñera dijo el miércoles que estaba cancelando las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la de la ONU contra el cambio climático, programadas para noviembre y diciembre, debido al caos desatado por las protestas.

El gobierno de España ofreció Madrid como ubicación alterna para realizar la cumbre sobre el clima.

Fuente: AP / AFP