Un video de brutalidad policial conmueve a Chile. Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo al menos ocho carabineros, de civil y fuerzas especiales, golpean salvajemente en el suelo a un joven de 18 años en la comuna de Puente Alto.

En las imágenes, captadas por una cámara de seguridad ubicada en patio delantero de una casa el pasado 29 de enero, se ve cómo la víctima es sujetado por un hombre hasta que aparece un segundo y lo golpea, primero, con una patada y, luego, con su bastón retráctil.

Cuando el agredido está en el suelo, aparece un furgón y de él bajan más carabineros. Lo patean durante unos segundos y después escapan corriendo.

Según su madre Melissa Ramos, el joven, identificado como Matías, fue llevado a un centro de salud por vecinos del lugar.

“Gracias a Dios me lo dejaron vivo. Son unos criminales”, dijo su madre en una entrevista divulgada por “Piensa Prensa”.

La mujer agregó que su hijo tiene fracturas gravísimas en las costillas "No puede moverse, no puede hacer nada... el ensañamiento que tuvo carabineros con mi hijo fue brutal... le pegaron en su cabeza de una manera que no se explica para un ser humano”.

Explicó que los hechos se dieron luego de que su hijo participara en una manifestación.

De acuerdo con ADN Radio, los carabineros amenazaron con armas a los vecinos que se asomaron a mirar qué ocurría.

“INACEPTABLE”

El coronel de Carabineros Eduardo Witt calificó este domingo el hecho como “inaceptable” y confirmó que los involucrados fueron “apartados de sus funciones operativas habituales”, de acuerdo con “La Tercera”.

“Carabineros, a través de un video, ha tomado conocimiento de esta grave situación. Los hechos registrados en este a partir de las diligencias e investigaciones lo han confirmado. Se trata de una situación inaceptable, fuera de todos protocolo o norma y al margen de la ley”, aseguró Witt.

Detalló que los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público e informó que ya se inició un sumario interno por esta situación.

“Esos carabineros fueron apartados de sus funciones operativas habituales. Los mandos directos están adoptando las medidas disciplinarias y administrativas reglamentarias y legales. Ningún contexto justifica (la situación)”, dijo.

"Nosotros los Carabineros no hacemos esto, no estamos formados ni educados para hacer este tipo de situaciones”, agregó.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este domingo que estaba recabando antecedentes del hecho.