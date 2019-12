Son miles denunciando al patriarcado, gran aliado del capitalismo. No me queda duda, este es un nuevo himno intergeneracional, transfronterizo. Va a caer, lo vamos a tirar.✊🏽💚



Y LA CULPA NO ERA MÍA NI DÓNDE ESTABA NI CÓMO VESTÍA



Estado Nacional, #Chile.

4 de diciembre 2019. pic.twitter.com/Vt6bonFOnc