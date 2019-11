Santiago de Chile. Saqueos a un hotel y a varios supermercados así como incendios en distintos puntos de Chile se produjeron en la madrugada de este miércoles, sumando tensión a la crisis social que mantiene en jaque al país desde hace seis semanas.

“Se está llegando a niveles de violencia que no se habían visto en Chile desde el retorno a la democracia”, en 1990, afirmó el ministro de Defensa, Alberto Espina, al exponer este miércoles en el Congreso.

Uno de los episodios más violentos se registró en la ciudad de La Serena, uno de los principales balnearios de la costa del norte del país, a unos 480 kilómetros de Santiago, con el saqueo e incendio de un tradicional hotel del centro de la ciudad, el Costa Real.

Tremendo lo que sucede en #LaSerena Hotel #CostaReal destruido completamente y de paso la Seremi de Educación, que lamentable realidad y situación que estamos viviendo #Coquimbo #LaSerena @mariapaz_lopezc pic.twitter.com/X90gJZcfqd — Felipe Carrazana León (@FelipeCarrazana) November 27, 2019

De acuerdo con el diario Biobio, el fuego en el hotel Costa Real comenzó por la noche, cuando al menos 50 encapuchados ingresaron, destrozaron el lugar, asaltaron al personal del recinto, se llevaron sus pertenencias y para terminar prendieron fuego el segundo piso.

Y qué tal esto Lucia @LuciaDammert en #LaSerena . Destruido Hotel #CostaReal y De pasó Seremi de Educación, esto fue ayer.. muchos preguntamos. Hoy que será? Que lamentable realidad https://t.co/WEutfAUc5k pic.twitter.com/6iw3AQd7Im — Felipe Carrazana León (@FelipeCarrazana) November 27, 2019

La emergencia fue controlada por los bomberos, que debieron rescatar a siete huéspedes hospedados en el tercer y cuarto piso. Uno de los dueños del hotel lamentó lo sucedido y dijo que ninguna de las personas que se hospedaban allí resultó herida.

Por su parte, Iskandar Buale, dueño del hotel, donde trabajan 60 personas, dijo que está “totalmente consternado, porque es una cosa para no creerlo”.

“Si el hotel lo hicieron tira, lo destrozaron, ni en una guerra pasa esto. Esto no puede ser (…) Hicieron tira todo. Se llevaron todos los televisores, los frigobar, en qué mundo estamos. Dónde están las Fuerzas Armadas ¿Por qué no salen las Fuerzas armadas, o va a haber una guerra civil? ¿Eso quieren, que haya una guerra civil? 20 años pagando al banco y todavía no se paga, todavía debemos”, manifestó en 24 Horas.

Costa real de la serena pic.twitter.com/HirQSMosiD — Jacqueline Alfaro Co (@Jacquel13928543) November 27, 2019

En la ciudad portuaria de San Antonio, en la región de Valparaíso, se replicó la furia con actos vandálicos que incluyeron la quema de las oficinas del diario local El Líder, un ataque contra los medios que replica el perpetrado al inicio de la convulsión cuando fue quemado el diario El Mercurio de Valparaíso, el periódico más antiguo de Chile.

Más al sur, en Concepción, una masiva manifestación -congregada en medio de la huelga de dos días llamada por el principal sindicato de Chile (CUT)- terminó con incidentes violentos entre encapuchados y la Policía, las mismas escenas que hace más de un mes se repiten cada día a lo largo del país.

En Santiago, la estación de Metro “República” -ubicada en un barrio universitario del centro- volvió a sufrir daños que obligaron a las autoridades a suspender su funcionamiento este miércoles, sumando un nuevo problema a la red de ferrocarril metropolitano donde se inició la revuelta el 18 de octubre y terminó con más de 70 estaciones dañadas.

En varios puntos del país, las cacerolas volvieron a sonar con fuerza en la noche del martes tras conocerse que el universitario Gustavo Gatica quedó totalmente ciego por perdigones lanzados por agentes antidisturbios semanas atrás.

Al inicio de jornada, el movimiento “No+Tag” -que exige una baja en los precios de peajes en autopistas y rutas del país y que se perdonen deudas a usuarios de dichas vías- volvió a copar las principales rutas de acceso de Santiago provocando atascamientos.

Fuente: Con información de AFP