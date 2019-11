Un tenso momento se vivió en la mañana del viernes en el programa “Bienvenidos”, en Canal 13 de Chile. La situación se dio luego de que el abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce, invitado al panel para comentar la actualidad, pusiera la reconstrucción del país por sobre la protección de los derechos humanos.

Mientras comentaban acerca de la crisis social que afecta a Chile, Pérez de Arce fue increpado por el periodista Polo Ramírez, quien lo cuestionó sobre la relevancia que le da a las violaciones a los derechos humanos. “¿Que no son lo más importante?”, dijo Ramírez.

"No son lo más importante. Lo más importante es reconstruir el país, ¿por qué crees que la gente no viene a Chile, que se van los barcos que venían a Chile? Porque éste es un país devastado”, respondió el abogado.

Tras sus dichos, la animadora del matinal de Canal 13, Tonka Tomicic, decidió reprenderlo. “No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile”, dijo, a lo que él resaltó: “No, yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica, lo escrito. Y si les molesta que yo esté aquí porque disiento, me voy, ningún problema”.

Mientras los otros panelistas discutían sobre la polémica frase de Pérez de Arce, Tomicic tomó la decisión de solicitar la salida del periodista. “Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar, lo siento, no me parece. Me parece que no corresponde”.

“Pero por supuesto, cómo no me voy a retirar si soy censurado aquí y no puedo exponer mi opinión. Y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos, así que por eso me retiro”, expresó el periodista.

“Creo que esto es muy doloroso para Chile. No podemos permitir que se niegue nuestra historia, tenemos que hacerla viva día a día”, subrayó la animadora ante esta determinación.

Un humano que niega la importancia de los derechos humanos. El nivel de invitados #Bienvenidos13 pic.twitter.com/4r54thzvIj — ComentandoTele (@ComentandoTele_) November 29, 2019





El momento en que expulsan a Pérez de Arce de Bienvenidos. pic.twitter.com/e7qlJXqB0b — Felipe DM (@pipedelgado) November 29, 2019

Fuente: “El Mercurio” de Chile, GDA